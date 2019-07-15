РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Работу бассейна в универсальном спортивном центре (УСЦ) «Юность» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируют возобновить в начале августа, ремонтные работы завершат до конца июля, сообщил «РИАМО в Подольске» директор спортивного учреждения Олег Паскарь.

Универсальный спортивный центр «Юность» в микрорайоне Климовск закрылся на ремонтно-профилактические работы 1 июля. В настоящее время в учреждении отремонтировали кровлю над бассейном и малым залом, а также приступили к ремонту самого бассейна.

«У нас была самая главная проблема – течь в бассейне. Сейчас мы в процессе ее устранения. В частности, подрядчик уже приступил к работам: перекладывает плитку, увеличил количество сливов воды и многое другое. Помимо этого, в учреждении планируют заменить теплообменник для бассейна. Завершить работы подрядчик планирует до конца июля, а в начале августа мы планируем уже бассейн запустить», – сказал Паскарь.

Всего на ремонт бассейна было выделено свыше 2,4 миллиона рублей. Также в новом спортивном сезоне руководство учреждение планирует добавить четыре группы для занятий в бассейне.

В настоящее время в УСЦ «Юность» планируют приступить к покраске стен в фойе и коридоре. Уже появились парковочные места для инвалидов и был проведен ряд других необходимых работ.