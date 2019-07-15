РИАМО – 15 июл. Силовики в результате спецоперации задержали известных криминальных авторитетов на сходке в подмосковных Люберцах, сообщает «Интерфакс».

«Задержаны несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года», – говорится в сообщении.

Также в Раменском задержан криминальный авторитет Олег Шишканов, которого проверяют на причастность к похищению и убийству местного депутата, совершенному два года назад.

По данным СМИ, вор в законе Иракли Усоян несколько недель назад прилетел в Россию из Австрии специально для встречи с другими авторитетами.

Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан был одним из самых могущественных криминальных лидеров России. В 2010 году Усоян был тяжело ранен во время покушения, но выжил. В начале 2013 года его застрелил снайпер при выходе из московского ресторана.