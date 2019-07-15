РИАМО - 15 июл. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Highlander от дома в СНТ «Полянка» Рузского городского округа, ущерб составил 2,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«14 июля в 07:35 в дежурную часть ОМВД обратилась женщина 1971 года рождения с заявлением о том, что с 23:00 13 июля до 07:30 14 июля в Рузском городском округе, деревня Ботино, СНТ «Полянка», неизвестный похитил ее автомашину Toyota Highlander 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 2,7 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.