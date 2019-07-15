РИАМО - 15 июл. С начала 2019 года сотрудники контактного центра Стройкомплекса столицы обработали свыше 16 тысяч обращений, более 2,5 тысяч из них касались предоставления госуслуг в сфере строительства, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что консультации интересны и застройщикам, и гражданам. Свыше 75% вопросов, затрагиваемых в обращениях, связаны с возведением объектов индивидуального жилищного строительства.

«Также заявителей интересует порядок получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию и оформления градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)», — сказал глава департамента.

Он подчеркнул, что в Едином контактном центре обрабатывают обращения застройщиков, проверяют, насколько полезны оказываемые в нем консультации.

«Мы четко отслеживаем эффективность нашей работы, количество решенных вопросов по обращениям от застройщиков», — отметил Левкин.

Власти Москвы ведут масштабную и планомерную работу по снижению административных барьеров в строительной сфере. Единый контактный центр Строительного комплекса Москвы заработал в марте 2017 года. Специалисты центра консультируют по широкому кругу градостроительных вопросов как физических, так и юридических лиц.