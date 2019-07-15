РИАМО – 15 июл. Пьяному мужчине проломили череп и сломали нос в Таганском районе столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 14 июля в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о госпитализации в состоянии алкогольного опьянения мужчины 30-35 лет со 2-го Сыромятнического переулка.

«У пострадавшего диагностированы обширная черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом верхней челюсти, костей носа и решетчатой кости. Установлено, что по указанному адресу неизвестный нанес мужчине несколько ударов ногами, причинив ему данные повреждения», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).