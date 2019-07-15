РИАМО - 15 июл. Задержанную на незаконном митинге у здания Мосгоризбиркома юриста ФБК Любовь Соболь отпустили на свободу из отделения полиции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Соболь задержали во ходе несанкционированного митинга у здания Мосгоризбиркома.

«Сотрудники полиции действовали максимально сдержано и корректно, пытаясь не реагировать на противоправные действия Соболь, однако в конечном итоге все нарушители общественного порядка были задержаны», – уточняется в материале.

Всего более 25 участников несогласованной акции задержали в столице при попытке разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. До участия в них не допустили девять кандидатов, в том числе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и самовыдвиженца при поддержке «Единой России» Рената Лайшева.