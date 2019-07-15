РИАМО – 15 июл. Мужчину доставили в больницу из парка, расположенного на улице Попутная в столице, после так, как его ранили неустановленным предметом, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» от граждан поступило сообщение о ранении по адресу: улица Попутная.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в парке по указанному адресу неизвестный нанес удар неустановленным предметом гражданину 1984 года рождения, скрылся», – сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что пострадавшего нарядом скорой медпомощи с телесными повреждениями госпитализировали.