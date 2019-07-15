РИАМО - 15 июл. Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю страну эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт, пишет газета «Известия».

На сегодняшний день в России возможность снять деньги на кассах магазинов действует в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров в малонаселенных пунктах. Центробанк поддерживает расширение эксперимента. В этом году в тестовом режиме такую практику планируют внедрить в магазинах «Пятерочка».

«Для ритейлеров это может быть выгодно, поскольку так они окупят расходы на эквайринг и привлекут дополнительный трафик, считают эксперты. Однако обязанность что-то купить ради снятия денег в кассах может трактоваться как нарушение прав потребителей, полагают в АБР (Ассоциации банков России – ред.)», - говорится в статье.

Как отметил замглавы АБР Алексей Войлуков, такой сервис оценят в небольших деревнях. При этом магазины будут получать небольшую комиссию за данные операции, а также смогут реже инкассировать наличность. При этом и сами банки заинтересованы в том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей стране.

Он уточнил, что ввести такой сервис планируется при совершении какой-либо покупки в торговой точке, поскольку в иных ситуациях магазинам невыгодно предоставлять услугу по снятию денег. АБР обратилась в Роспотребнадзор с вопросом, не станет ли это нарушением прав потребителей, но ведомство до сих пор не ответило.

Пилотные проекты по снятию наличных в магазинах в прошлом году запустили и несколько крупных финансовых организаций.

Как уточнил представитель пресс-службы Сбербанка, банк предоставляет возможность получить деньги в торговых точках малого и среднего бизнеса в удаленных пунктах некоторых регионов. А крупные торговые сети совместно со Сбербанком смогут внедрить такой сервис в сентябре.