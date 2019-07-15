РИАМО – 15 июл. Гадюка напала на жительницу подмосковного Егорьевска, когда та собирала грибы в лесу, сообщает kp.ru.

Женщина в какой-то момент почувствовала острую боль в руке. Выяснилось, что змея укусила ее за указательный палец.

«Рука женщины сильно опухла. И все могло бы закончиться плохо, если бы мимо не проходили лесники. Они сделали любительнице грибов укол, а затем вызвали скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в больницу. Сообщается, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Обыкновенную гадюку можно встретить в Богородском округе, Егорьевске, Зарайске, Клину, Луховицах, Можайском, Орехово-Зуевском округах, Павловском Посаде и других муниципалитетах.