РИАМО - 15 июл. На базе объединенных лечебных учреждения Одинцовского городского округа новый главврач Игорь Колтунов планирует создать многопрофильное и скоропомощное медицинское учреждение, пишет в понедельник «Российская газета».

В апреле больницу Одинцова возглавил Игорь Колтунов, восемь лет проработавший главврачом Морозовской детской больницы Москвы. А в июне все лечебные учреждения, расположенные на территории городского округа, объединились в одно.

«Хочу создать то, чего здесь нет. А именно - многопрофильное и скоропомощное медицинское учреждение. С нормальной двухуровневой системой амбулаторной помощи, со сквозной электронной нумерацией амбулаторной карты, чтобы она автоматически выгружалась врачу в стационар, как только туда попадает больной», - отметил Колтунов в интервью изданию.

Он отметил, что хочет иметь в медучреждении анализ всех эпизодов осложнений, чтобы понять, где и что врачи упускают.

«Хочу, чтобы в Одинцовском округе появилась детская хирургия. А еще - сосудистый центр и нейрохирургия, которых сейчас нет. И единая лаборатория. Имея все это, мы могли бы работать со сложными случаями инфарктов и инсультов, с сочетанными травмами. Сегодня таких больных мы отправляем в Красногорск или в Москву», - подчеркнул главврач.

По его словам, после объединения всех медицинских учреждений округа в одно у жителей появилась возможность пользоваться услугами любого государственного медицинского учреждения на территории муниципалитета, так как возможность смены поликлиники раз в год не всегда удобно.

«А теперь представьте: у человека квартира в Кубинке, а дача под Звенигородом. Между этими поселениями - 60 километров. Как решать вопрос медицинского обслуживания, если зимой человек живет в городе, а летом в деревне? Другой пример: в округе имеются, скажем, пять рентгеновских аппаратов. В вашей поликлинике он сломался. Казалось бы, к вашим услугам еще четыре, но нет - открепиться от медучреждения со сломанным рентгеном вы сможете только в следующем году. Как быть?» - отметил Колтунов.

Он пояснил, что при объединении медучреждений будет действовать принцип: «Один округ - одна больница». Человек, имеющий регистрацию в Одинцовском округе, сможет пользоваться услугами любого государственного медицинского учреждения на его территории.

Кроме того, по его словам, зарплаты медиков в Одинцовской системе здравоохранения будут расти. Это планируется сделать за счет двух факторов: повышения квалификации сотрудников и модернизации оборудования.