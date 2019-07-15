РИАМО – 15 июл. На проезде Дежнева стартовало новое переселение по реновации, всего в районе Южное Медведково под программу попали 10 домов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

На северо-востоке Москвы, в районе Южное Медведково, началось переселение жильцов дома 22 корпуса 3 на проезде Дежнева.

«С начала 2019 года – это третий в Южном Медведкове дом, жителям которого предлагают квартиры в новостройках по адресам: улица Полярная, дом 1, корпус 2 и проезд Дежнева, дом 26. Современные жилые дома двух и четырех секционные с нежилыми помещениями на первых этажах для размещения здесь необходимых объектов соцкультбыта, в квартирах предусмотрена полная внутренняя отделка», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман дополнил, что в субботу, 13 июля, были вручены письма с предложениями равнозначного жилья.

«За выходные специалисты департамента городского имущества приняли от жителей дома 22 корпус 3 на проезде Дежнева 20 первых согласий на переезд в новостройки. Остальные семьи продолжают осмотр предложенных городом квартир», – пояснил он.

Всего в указанном районе в программу реновации включено 10 домов, жители четырех – уже переселяются, подчеркнул Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

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