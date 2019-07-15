РИАМО – 15 июл. В столичном аэропорту 13 июля задержали экс-владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова, его подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка, общая сумма ущерба превышает 3 миллиарда долларов, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

В New Stream изданию рассказали, что Мазуров никогда не предпринимал попыток скрываться от следствия. Собеседники «Коммерсанта» расценивают задержание как попытку давления на следствие со стороны недоброжелателей. В понедельник суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании нефтянику меры пресечения.

«Дмитрий Мазуров был задержан поздним вечером в субботу в московском аэропорту. По словам источника «Коммерсанта» в МВД, накануне оперативники узнали, что бизнесмен, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу – на юге Франции у него имеется недвижимость. Силовики решили пресечь эту попытку и задержали нефтепромышленника при прохождении паспортного контроля», – отмечается в статье.

Бизнесмена доставили на Петровку, 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ.

К тому же, в New Stream подтвердили, что задержание Мазурова произошло в аэропорту «Шереметьево» по прилету в Москву из зарубежной командировки. Кроме того, в компании дополнили, что бизнесмен 11 июля «добровольно приехал в следственный департамент МВД РФ, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам».

«А за 5 июля было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено. В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Дмитрия Мазурова, в компании «предполагают возможность оказания давления на следственные органы со стороны его недоброжелателей», – уточняется в материале.

Утром в понедельник следственный департамент МВД, курирующий уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, намерен ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена.

Сейчас детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (часть 4 статья 159 УК РФ), не разглашаются.

Источники издания полагают, что речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму 1,75 миллиарда долларов для строительства предприятия (оно было построено по стоимости ниже рыночной).

Тем не менее, по сведениям оперативников, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках.

В итоге в Сбербанке пришли к мнению, что деньги могли быть похищены. По сведениям издания, Сбербанк забрал контрольный пакет нефтеперерабатывающего завода весной этого года.

Мазуров и Владимир Калашников, являющиеся основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

В залоговом договоре по кредиту 2013 года на 1,75 миллиарда долларов со Сбербанком было записано условие, по которому в случае остановки завода банк может забрать акции Vikay.

В Сбербанке эту ситуацию никак не прокомментировали.