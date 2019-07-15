РИАМО -15 июл. Полиция продолжает дежурить у здания Мосгоризбиркома в центре столицы после состоявшейся накануне несанкционированной акции протеста, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Здание огорожено рамками, у людей, желающих пройти на территорию, просят документы. Сейчас у Мосгоризбиркома не проходит никаких акций», – говорится в сообщении.

В несанкционированной акции оппозиции, прошедшей 14 июля, по сведениям полиции, приняло участие около 1 тысячи человек. В свою очередь организаторы заявили, что участников было несколько тысяч.

«В акции, в частности, приняли участие Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Булыкин, среди подписей которых комиссия нашла много брака», – подчеркивается в сообщении.

Сначала люди собирались в Новопушкинском сквере, потом пошли к московской мэрии, а затем к Мосгоризбиркому. Здесь задержали больше 25 человек, им вменяют попытку разбить палаточный лагерь у здания Избирательной комиссии.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.