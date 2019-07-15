РИАМО – 15 июл. Мосгоризбирком объявил о решении отказать в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, также кандидатов призвали не оказывать давление на комиссию, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«По его (председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова – ред.) словам, на сегодняшний день зарегистрированы 187 кандидатов. Всего документы сдали 292 человека. Большинство зарегистрированных – порядка 130 человек – представители парламентских партий. Больше всего отказов – в восьмом избирательном округе, также есть отказы в 13, 28, 30, 41, 42 округах», – говорится в сообщении.

В понедельник и вторник проведут последние заседания комиссии.

«В среду (17 июля – ред.) будет полная картина», – подчеркнул председатель Мосгоризбиркома.

По результатам проверки документов все кандидаты получили протоколы, где зафиксированы нарушения. Тем не менее каждый кандидат может заявить свои возражения, и комиссия может не принять итоги рабочей группы, а вынести свое решение.

«Комиссия давала возможность кандидатам вносить исправления. В протоколы вошли только те нарушения, которые не могут быть устранены. Например, были умершие люди, не москвичи или вообще несуществующие. В случае, если кандидат не будет согласен с решением комиссии, он может оспорить его в суде», – дополнил Горбунов.

Он также призвал кандидатов не оказывать давление на комиссию.

«Часть кандидатов вместо того, чтобы изучать протоколы и подготовиться к заседанию комиссии, открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии. Размещаются петиции, проводятся несанкционированные митинги, пикетирование окружных комиссий и Мосгоризбиркома», – разъяснил Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома добавил, что в настоящее время поступило 200 петиций с одинаковым текстом с разных электронных адресов.

«И везде один текст - «Требуем зарегистрировать...». Но почему-то под этими петициями большинство тех, кто поставил подпись, – это жители Московской области. Какое отношение они имеют к выборам в Москве, непонятно», – резюмировал Горбунов.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.