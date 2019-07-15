РИАМО - 15 июл. Из-за временного закрытия участка Сокольнической линии московского метро конечной стала станция «Университет», пассажиров просят пользоваться ее северным вестибюлем из-за перегрузки южного, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии. В качестве альтернативы рекомендуют пользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2.

«По возможности, пожалуйста, пользуйтесь северным вестибюлем станции метро «Университет»: он гораздо свободнее южного. Напомним, на время закрытия юго-западного участка Сокольнической линии станция «Университет» стала конечной. Просим вас заранее планировать маршрут», – говорится в сообщении.

Порядка 400 сотрудников метрополитена, в том числе инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров, помогут построить маршрут во время закрытия участка Сокольнической линии. Сотрудники метро работают ежедневно на станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», а также на станциях «Парк Культуры», «Спортивная» и «Университет».

На станциях метро разместили плакаты с информацией о закрытии участка «красной» ветки, информацию передают также по громкой связи.

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