РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. За минувшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили четыре пожара, сообщил на еженедельном совещании в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«На территории городского округа Люберцы произошло 4 пожара. Пострадавших нет», – сказал Катаев.

По его словам, 13 июля в фитнес-центре горокруга был сложный пожар.

«На улице Попова, дом №27А загорелся фитнес-центра. Хоть здание и небольшое, но очаг возгорания был найден только через 20 минут. В результате пожара обгорели раздевалка, сауна и душевая. Пострадавших нет», – заключил Катаев.