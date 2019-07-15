РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 июл. На месте несанкционированной свалки на Ярославском проезде в подмосковном Королеве установили камеры видеонаблюдения, также там проводятся рейды, сообщается в Instagram-аккаунте административной комиссии по профилактике и устранению нарушений в сфере благоустройства и общественного порядка в городском округе Королев.

На Ярославском проезде регулярно вырастают горы мусора. Жители подъезжают на машинах и выбрасывают строительный и прочий мусор. В летнее время количество хаотично возникающих гор мусора растет.

«В указанном месте установлены камеры видеонаблюдения для выявления нарушителей. Однако и эти методы нарушители находят способ обойти», – говорится в сообщении.

В ближайшее время административной комиссией на Ярославском проезде будут проведены очередные рейды по выявлению несанкционированного сброса мусора с участием внештатных инспекторов, представителей Госадмтехнадзора и органов внутренних дел.