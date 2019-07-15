РИАМО – 15 июл. В городском округе Жуковский возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек в пожаре, трое из которых дети, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Утром в понедельник в ходе ликвидации пожара в частном доме, расположенном в городе Жуковский, обнаружены тела пяти человек, трое из которых дети в возрасте 4, 10 и 13 лет.

«По данному факту следственным отделом по городу Жуковский ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности)», – отмечается в сообщении.

Сейчас на место происшествия прибыл исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов, а также криминалисты и следователи территориального следственного отдела.

Осматривается место пожара, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначение пожара-технической и судебно-медицинских экспертиз.