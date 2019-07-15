РИАМО - 15 июл. При скоплении дома множества архивных документов специалисты Главархива Москвы советуют разложить их по адресатам и в отдельные папки, сообщает РИА Новости.

«У вас накопились документы вашего семейного архива, скопившиеся за несколько десятков лет? Во-первых, если у вас собраны не только ваши документы, но также членов вашей семьи и родственников, то разложите их в такой последовательности: сначала ваши документы, затем документы вашего мужа (жены), далее документы детей, отца, матери, далее дедушки и бабушки», - сказал представитель Главархива столицы.

После разбора по адресатам каждую группу документов нужно разместить в отдельные папки или конверты. Внутри их следует положить в хронологической последовательности, начиная с самого раннего. Например, сначала идет свидетельство о рождении, затем документы об окончании школы, курсов, средних и высших учебных заведений, аспирантуры и так далее.

Кроме того, специалисты советуют завести отдельную папку для свидетельств о собственности, так как вид собственности бывает не только индивидуальный, но и совместный, долевой. В таком случае свидетельство о собственности невозможно отнести к документам одного человека и обязательно подписать.

«На папках или конвертах с личными документами напишите имя, отчество и фамилию владельца документов. Так будет легко найти нужные документы, не раскрывая папку. Документы следует хранить в развернутом виде во избежание заломов. <…> Когда папки будут заполнены документами, составьте перечень папок по порядку по степени родства», - добавил собеседник агентства.