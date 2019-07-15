РИАМО – 15 июл. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли более 8 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 8062 обращений, из них 705 – на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 62 обращения поступило по вопросам экологии, 7 – благоустройства территории, 4 – уличного освещения, 2 – ГИБДД, 2 – бездомных животных.