РИАМО - 15 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в понедельник утром отменили и задержали 30 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» один рейс задержан и один отменен. В «Домодедове» задержали девять рейсов, еще восемь отменили. В «Шереметьеве» задержали 11 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.