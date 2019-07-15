РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,7 тысячи обращений от жителей горокруга, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 8 по 14 июля в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,7 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 38 уголовных дел, 31 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он также добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 115 ДТП, из них четыре с пострадавшими.