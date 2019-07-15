РИАМО – 15 июл. Россиянам хотят позволить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации, сообщает «Российская газета».

По сведениям источника издания, в настоящее время прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.

«В начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан», – говорится в статье.

По мнению Голиковой, это достаточно высокая цифра, если учитывать, что в 2018 году был 21 миллион человек.

Целью диспансеризации является сохранение здоровья населения. Давно установлено, что болезни легче предупредить, чем их потом лечить.

«Власти хотят максимально вовлечь в этот процесс россиян, чтобы на ранних стадиях выявлять не только смертельно опасные недуги – онкологию и ишемическую болезнь сердца, приводящую к инсультам и инфарктам, - но и другие заболевания», – дополняется в сообщении.

Кроме того, в стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года уточняется, что за период 2013-2017 годов диспансеризацию прошли 213,6 миллиона россиян. Подтвердилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении.

По этой причине Минздрав России актуализировал порядок проведения диспансеризации: люди от 40 лет должны проходить ее раз в год. До этого – раз в три года.

Помимо этого, раз в год проходят осмотры предпенсионеры и пенсионеры. Им для этого работодатель должен предоставить два выходных дня с сохранением должности и среднего заработка.

«Теперь право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается закрепить законодательно и гражданам от 40 лет», – подчеркивается в материале.

Проректор академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, что можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию, как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.

«Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», – отметил эксперт.

Работодатели легко смогут контролировать, был ли работник в поликлинике. После прохождения диспансеризации на руки выдается справка, в которой указывается, что человек действительно прошел обследования.

Однако результаты обследований и диагнозы в данном документе не указываются.