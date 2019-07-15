РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. В подмосковных Люберцах прошло награждение победителей чемпионата и первенства городского округа по кабельному вейкбордингу, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

Накануне, 14 июля, на территории Kraskovo Wake Park в поселке Красково прошли открытый чемпионат и первенство горокруга Люберцы по кабельному вейкбордингу.

«В категории «Мужчины – Open men» победил Максим Громов, второе место у Романа Оводова, третье занял Артем Ушаков. В категории «Женщины – Open women» победительницей стала Ирина Рыжова, второе место завоевала Лола Аскарова, третье – Алиса Наугольнова», – говорится в сообщении.

Добавляется, что в категории «Мужчины – Masters men» лучшим стал Филипп Гаврилов. На втором месте находится Сергей Щелкунов, на третьем – Роман Соловьев.

В рамках мероприятия прошли показательные выступления спортсменов, бесплатное катание на вейкборде, играл диджей, состоялись презентация и тест новой коллекции парковых вейкбордов и гидрофойлов от партнеров состязаний.

В чемпионате и первенстве принимали участие как любители, так и профессионалы – всего 40 человек. Каждый участник имел возможность прокатиться два круга – туда и обратно. На дистанции участники должны были продемонстрировать максимально сложную программу.