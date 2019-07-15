РИАМО - 15 июл. В поселке Быкаво городского округа Подольск в лесу нашли тело неизвестной женщины без внешних признаков насильственной смерти, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«14 июля в 13:10 в городском округе Подольск, поселок Быково, улица Центральная, в лесном массиве без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины 45-50 лет. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестной. Проверку проводит следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области.