РИАМО - 15 июл. Завод «Московское электрооборудование и лифты» («МЭЛ») планирует построить на земельном участке во 2-м Иртышском проезде производственный цех, в нем будут работать 85 человек, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 11 (ВАО), для строительства здания производственного цеха в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

«В настоящее время на смежном участке размещаются здания действующего завода «МЭЛ» («Московское электрооборудование и лифты»). ГЗК согласилось предоставить инвестору АО «МЭЛ» земельный участок площадью 0,7 гектара сроком на 6 лет для строительства нового производственного цеха», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она дополнила, что площадь нового производственного цеха составит 3407 квадратных метров. Кроме того, строительство позволит создать 85 новых рабочих мест.