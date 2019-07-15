РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. В подмосковном Подольске на Большой Серпуховской улице у площади Ленина приземлился вертолет санавиации, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Вертолет приземлился 14 июля поздно вечером.

«Ничего не произошло. Приземлился вертолет санитарной авиации. Доставили в больницу округа пациента», – сказал сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте», ранее вылет в Подольск санитарной авиацией также был осуществлен 11 июля. Из Рузы в горокруг доставили пациента с термическим ожогом головы, шеи и груди.