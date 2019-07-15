РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июл. На Станционной улице в подмосковном Королеве сгорел частный дом, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар начался в ночь на понедельник на улице Станционная.

«15 июля в 2:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме. В 04:41 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В ликвидации участвовали 20 человек, привлечено 5 единиц техники.