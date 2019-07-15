РИАМО - 15 июл. Сильные дожди, грозы ожидаются в Подмосковье и Москве на текущей неделе, температура воздуха не превысит 24 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Шестнадцатого июля ожидаются пасмурная погода, небольшой дождь, возможна гроза; ночью - плюс 14-16, днем - плюс 17-19 градусов, ветер восточный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. 17 июля в течение суток ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза; ночью - плюс 15-17 градусов, днем - плюс 18-20 градусов, ветер слабый», - говорится в сообщении.

Восемнадцатого июля также ожидаются переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью - плюс 15-17, днем - плюс 22-24 градуса, ветер южный, умеренный. 20 июля в течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью - плюс 12-14 градусов, днем - плюс 16-18 градусов, ветер западный, умеренный.

Малооблачная погода ожидается 21 июля; ночью - плюс 12-14 градусов, днем - плюс 20-22 градуса, ветер северный, умеренный.

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