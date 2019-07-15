РИАМО – 15 июл. Полицейские в Подмосковье в течение нескольких часов задержали подозреваемых в серии краж автомашин, ими оказались ранее судимые 34-летний житель Москвы и 27-летний житель Химок, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в ночное время, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов в деревне Щемилово. Затем, отъехав от места преступления, правонарушители перевесили на похищенную машину подложные государственные номерные знаки и отогнали ее в гараж-отстойник. Сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых в районе деревни Ельня.

«При обыске ангара, арендованного правонарушителями во Владимирской области, оперативниками обнаружено похищенное транспортное средство, а также изъяты различные запчасти от автомобилей, документы и личные вещи граждан», – перечислила Петрова.

Она пояснила, что в ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность злоумышленников к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности на территории Богородского городского округа.

Общий материальный ущерб от действий подозреваемых превысил 1 миллион рублей.

В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ногинским городским судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов уголовного дела к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.