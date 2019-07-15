РИАМО - 15 июл. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 28 августа откроется выставка «Неповторимый мир театра: Япония», на ней также можно пройти курс лекций и мастер-классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 28 августа откроется выставка «Неповторимый мир театра: Япония». В экспозиции — антикварные кимоно, элементы сценических костюмов театра Кабуки, гравюры и другие предметы», - говорится в сообщении.

Пространство выставки разделят в соответствии с темами самых узнаваемых пьес театра Кабуки. Это «Львиный танец», «Демоны — несчастные существа», «Жизнь и смерть в веселых кварталах» и «Великие подвиги прошлого» о героических сюжетах до эпохи Сэнгоку».

В рамках выставки в музее пройдет курс образовательных лекций и мастер-классов, посвященных искусству и культуре Японии.

Театр Кабуки впитывает все многообразие японской традиции и передает его в спектаклях, не похожих на те, к которым привык европейский зритель. Героизм, любовь, страдания, жестокость и смелость, словно под лупой, увеличиваются на сцене. Каждый эпизод можно смотреть как отдельное представление.