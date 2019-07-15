РИАМО - 15 июл. Рождаемость в столице по итогам первого полугодия 2019-го увеличилась на 6%, с января по июнь в Москве родилось свыше 67,5 тысяч детей — это на 3,8 тысячи человек больше, чем в этот же период 2018 года, наибольшее число малышей появилось на свет в апреле и мае, сообщается на официальном сайте мэра города.

Город стремится обеспечивать комфортные условия для создания молодых семей. Так, 4 мая в столице открылись новые площадки для регистрации брака, расположенные в самых необычных местах. Заключить брак, в частности, можно на футбольных стадионах, в башнях «Москва-Сити» и в Московском планетарии.

«Сегодня к нам часто приходят молодожены в ожидании чуда. В Москве созданы все условия для рождения и воспитания детей. Мы со своей стороны всегда рады видеть пары не только на церемониях регистрации брака, но и на торжественных церемониях имянаречения», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Отдельное внимание в городе уделяется вопросам социальной поддержки малоимущих и многодетных семей. За счет средств городского бюджета предусмотрено порядка 30 видов денежных выплат. Например, москвички получают пособия в связи с беременностью и родами, а также при рождении ребенка.

Для многодетных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, предусмотрены ежегодная компенсация на детскую одежду, ежемесячная компенсация в связи с ростом стоимости жизни и другие. Повышенное внимание уделяют семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, столица предоставляет бесплатные социальные, образовательные, медицинские услуги и льготы, оказывает адресную социальную помощь и помощь в оздоровительных мероприятиях.

У школьников из малообеспеченных и многодетных семей есть возможность отдыхать летом в городских лагерях. Для этого в столице действует программа «Московская смена». Она предназначена для школьников в возрасте от семи до 14 лет. Под присмотром педагогов они посещают культурные и спортивные мероприятия, ходят в музеи и театры, участвуют в экскурсиях и мастер-классах.

С 2018 года в столице действует проект «Наше сокровище». Родителям каждого ребенка, родившегося в Москве, дарят набор из 44 вещей. Это матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, электронный термометр и многое другое. За первый год существования проекта выдано более 100 тысяч таких комплектов.