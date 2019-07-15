РИАМО – 15 июл. В парках Москвы стартовала акция «Пойдем домой?», которая поможет найти хозяев для собак из приютов, в 13 зеленых зонах размещены стенды с фотографиями животных, снимки снабжены QR-кодом, отсканировав его с помощью телефона или планшета, можно узнать историю каждой собаки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Масштаб выставки – одновременное размещение информации о животных из приютов в 13 парках – наглядно демонстрирует важность и социальную значимость поднятой темы. Мы уверены, что гости не останутся равнодушными к судьбе питомцев и совсем скоро на всех 294 стендах появится обнадеживающая надпись: «Ушел домой», – сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Акция призвана обратить внимание горожан на то, что у каждой бездомной собаки свой характер и своя история. Каждое животное заслуживает того, чтобы стать чьим-то питомцем и прожить долгую жизнь. Кстати, те, кто возьмет животных к себе домой, получат месячный запас корма для нового друга.

Акция пройдет в таких парках как: парк искусств «Музеон» (Крымская набережная, напротив сухого фонтана), парк «Садовники» (Фонтанная площадь, справа от главной сцены), парк «Кузьминки» (центральная площадь), сквер по Олонецкому проезду (на мосту через реку Яузу), Бабушкинский парк (слева от главного входа в парк), парк у Джамгаровского пруда (рядом с павильонами администрации), Таганский парк (справа от фонтана).

А также в Перовском парке (на главной аллее), парке «Северное Тушино» (напротив Музея ВМФ на набережной Химкинского водохранилища), парке «Фили» (на главной аллее, за павильоном проката), «Красная Пресня» (на главной аллее парка), Гончаровском парке (рядом с парковым прудом со стороны улицы Гончарова) и Измайловском парк (Каштановая аллея в северной части парка).