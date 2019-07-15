РИАМО – 15 июл. Очередные занятия проекта «Субботы московского школьника» пройдут 20 июля, для учеников подготовили экскурсии, лекции и спортивные мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Юные москвичи смогут отправиться в путешествие по средневековой Москве и увидеть ретроавтомобили, узнать о профессиях будущего и стажировках, а также освоить трюки на батуте и позаниматься скалолазанием», – говорится в сообщении.

Любители истории присоединятся к квесту «Загадки старинной Москвы», который подготовил Музей Москвы. Участники «Исторических суббот» узнают о быте и завоеваниях вятичей, познакомятся с историей средневековой Москвы, а также отгадают, какие игры были популярны в разные эпохи.

На экскурсии «История Москвы средневековой» можно будет узнать, как менялся архитектурный облик города.

В Музее Победы школьники смогут разгадать секрет Михаила Калашникова, увидеть редчайшие образцы довоенной техники и узнать о разработке автомобилей во время Второй мировой войны. Также гостям предложат прочитать стихи и воспоминания сверстников о блокаде Ленинграда, посетить диораму «Курская битва», зал славы Центрального музея Великой Отечественной войны и мастер-класс «Фронтовой треугольник».

На «Бирже компетенций» в Международном институте бизнеса и управления старшеклассники смогут узнать о производственных, учебных и ознакомительных стажировках. А в рамках «Финансовых суббот» пройдет занятие по контролю финансов и госзакупок.

В школе №1560 «Лидер» всех желающих научат языку программирования C#. Учитель информатики Иван Рузин поможет начинающим программистам создать свое первое приложение.

Участники «Спортивной субботы» отправятся в спортивно-развлекательный парк «Небо». Здесь под руководством тренера можно научиться прыжкам на батуте, позаниматься на скалодроме, а также посетить веревочный парк и ниндзя-зону.