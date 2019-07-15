РИАМО - 15 июл. Даже во время летних каникул школьники могут узнать о географических открытиях Средневековья, лечебных растениях и выучить кулинарные рецепты, все это можно сделать, используя приложения в библиотеке «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Летом школьникам скучать не придется. Они могут узнать, чем отличается миф от сказки, изучить правила дорожного движения и безопасного поведения на улице, пройти тест на знание географических объектов или написать математический диктант», - говорится в сообщении.

Получить новые знания летом помогут приложения. В игровой форме можно вспомнить правила дорожного движения и безопасного поведения на улице и значения сигналов велосипедиста на дороге.

В викторине «В гаванях афинского порта Пирей» и кроссворде «Афинский театр» будут вопросы о Древней Греции. Перед прогулкой по Красной площади можно узнать, как выглядел Кремль в разные годы. Также школьники могут пройти тест и выяснить, какой вклад в развитие географии внесли ученые и путешественники Средневековья.

Осенью многие отправятся в лес за грибами. Чтобы школьники и их родители могли отличить ядовитые грибы от съедобных, в библиотеке «МЭШ» есть специальное приложение. А для тех, кто хочет узнать, как выглядят лекарственные растения, доступна тематическая игра.

В игре «Готовим обед» ученики начальной школы смогут узнать рецепты разных блюд и приготовить обед вместе с Хрюшей, Степашкой, Филей и Каркушей.

В приложении «Писатели детям» ребята познакомятся с произведениями известных писателей. Если пользователь угадает автора той или иной книги, то в качестве награды сможет посмотреть одну из серий известного мультфильма.

В библиотеке «Московской электронной школы» доступно более 38 тысяч сценариев уроков, 1088 электронных учебных пособий, 365 учебников, свыше 63 тысяч интерактивных образовательных приложений. А с 2019 года педагоги, ИТ-разработчики и профильные специалисты из любого города могут полноценно использовать ресурсы библиотеки «МЭШ» и загружать в систему собственные материалы.