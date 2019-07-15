РИАМО – 15 июл. Девять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье, угрозы для жизни населения нацйденные объекты не представляют, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 16:55 14 июля 2019 года от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа по Московской области поступило сообщение об обнаружении 9 артиллерийских снарядов времен ВОВ. Угрозы для жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Расстояние до жилых строений составляет один километр. Выставлена охрана силами УМВД России по Дмитровскому городскому округу.