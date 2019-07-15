РИАМО - 15 июл. В Московском зоопарке родился первый детеныш голубого барана, эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и находятся на грани исчезновения, сообщается на официальном сайте мэра города.

Столичный зоопарк принимает участие в составлении Европейской племенной книги, куда вносится вся информация об изменениях в численности этого вида.

«Голубые бараны в коллекциях европейских и российских зоопарков встречаются довольно редко. Мы гордимся тем, что нам удалось создать пару, которая размножается. Мы надеемся, что в нашем зоопарке этот редкий вид парнокопытных сможет регулярно давать новое потомство», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что ветеринары зоопарка уже осмотрели детеныша. Ему меньше двух недель, его вес составляет полтора килограмма. Он практически все время проводит с матерью и питается ее молоком. Пробовать взрослую пищу ягненок начнет через месяц. В его ежедневный рацион будут входить ивовые ветки, сено, специальные питательные комбикорма.

Впервые семья голубых баранов поселилась в Московском зоопарке в апреле прошлого года. Двухлетнего самца и трех годовалых самок привезли из подмосковного Волоколамска, где расположен центр воспроизводства редких видов животных. Парнокопытных поселили на Турьей горке, расположенной на новой территории зоопарка рядом с павильоном «Птицы и бабочки».

Свое название голубой баран получил благодаря необычному окрасу: его шерсть обладает красивым голубым отливом. Особенно отчетливо это заметно на спине, боках и морде в зимний период. Их шерстяной покров универсален: зимой он согревает, а летом защищает от палящего солнца.

Самцы крупнее самок, их вес может превышать 80 килограммов, а голову украшают большие рога, слегка закругленные на концах. Рога есть и у самок, но по форме они, скорее, напоминают козьи. Однако во время борьбы рога самок опаснее: их острые концы направлены вертикально вверх. Потому при выяснении отношений внутри стада самки часто травмируют друг друга.