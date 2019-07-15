РИАМО – 15 июл. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета в городском округе Солнечногорск, в результате инцидента погибли два человека, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По факту жесткой посадки вертолета Robinsson в Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»).

«Следствием установлено, что (14 июля – ред.) примерно в 16:00 вертолет Robinsson совершил жесткую посадку в поле, расположенном вблизи деревни Барское-Мелечкино городского округа Солнечногорск Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир», – говорится в сообщении.

Разрушений и пострадавших на земле нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ряда СМИ, самолетом управлял руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Он был инструктором президента России Владимира Путина перед полетом с журавлями стерхами на дельталете и сопровождал его во время полета.