РИАМО – 15 июл. В торговом центре в Красноармейске эвакуировали 60 человек из-за звонка об угрозе взрыва, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 21:05 14 июля от анонимного заявителя дежурному ОВД Красноармейск поступило анонимное сообщение о минировании ТЦ «Центральный». Проведена эвакуация в количестве 60 человек, детей нет», – говорится в сообщении.

После обследования помещений торгового центра кинологическим расчетом от ОМВД наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный.