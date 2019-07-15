РИАМО – 14 июл. Трое детей и четверо взрослых пострадали при пожаре в частном доме в Жуковском, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

В 04:08 в понедельник от очевидца на ЦППС Раменского МПСГ поступило сообщение о пожаре в частном доме.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение частного дома по всей площади 48 квадратных метров. В результате происшествия пострадало 7 человек (в том числе 3 детей)», – говорится в сообщении.

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