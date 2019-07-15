РИАМО - 15 июл. С момента открытия павильонов «Здоровая Москва» медицинское обследование в них прошли более 100 тысяч человек, всего в городе работают 46 павильонов, самые посещаемые из них находятся в зоне отдыха «Площадь Юности», парках «Ходынское поле» и «Красногвардейские пруды», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Обследования в павильонах «Здоровая Москва» прошли более 100 тысяч человек. Женщины традиционно относятся к своему здоровью внимательнее, чем мужчины. Они приходят в павильоны примерно в два раза чаще. Кроме того, за это время в павильонах было зафиксировано порядка 90 случаев, когда горожанам по показаниям даже потребовалась скорая и неотложная помощь», — сказал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Он добавил, что чаще всего врачи у посетителей павильонов выявляют повышенный уровень глюкозы в крови, артериального давления, нарушение сердечного ритма. Если все это обнаружить на ранней стадии, развитие болезни можно затормозить или же вовсе предотвратить.

Рядом с некоторыми павильонами «Здоровая Москва» работают 13 веранд здоровья. Это площадки, на которых проводят зарядки с чемпионами, занятия по йоге и стретчингу, читают лекции и учат здоровому образу жизни. Здесь также можно заняться спортом — весь нужный инвентарь выдается бесплатно и без залога.

Веранды здоровья открыты рядом с павильонами «Здоровая Москва» в ландшафтном парке «Митино», в парках «Садовники», «Печатники», «Ангарские пруды», в Лианозовском и Гончаровском парках, музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», в парке Олимпийской деревни, в скверах имени Федора Полетаева и «Отрадное», в парке «Надежда», а также в зонах отдыха «Мещерское» и «Площадь Юности». У каждой веранды индивидуальное расписание.

Главная задача программы «Здоровая Москва» — сформировать у жителей столицы привычку придерживаться здорового образа жизни. Медицинские павильоны и спортивные веранды в парках — это бесплатные обследования, спортивные занятия, лекции о правильном питании и другие полезные мероприятия. Все они направлены на поддержание долгой и активной жизни.

Павильоны будут работать все лето каждый день с 08:00 до 22:00. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике москвичу достаточно взять с собой паспорт или водительское удостоверение. Если житель столицы к поликлинике не прикреплен, то потребуется еще и полис ОМС.