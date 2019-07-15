РИАМО – 15 июл. На ВДНХ представят экспозицию, посвященную влиянию выставки на советское и российское искусство, гости увидят картины, инсталляции и предметы быта, созданные в период с 1930-х годов до наших дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Экспозиция «Посмотрим выставку, или Культурный код ВДНХ» откроется в павильоне №67 «Карелия» 31 июля и завершит свою работу 12 января 2020 года.

«Выставка достижений народного хозяйства на протяжении нескольких десятилетий была источником вдохновения для художников, фотографов, кинематографистов и поэтов. Многие авторы переосмыслили историю преображения главной выставки страны и отобразили свой взгляд на ВДНХ в искусстве. Проект приурочен к 80-летию ВДНХ, которое отмечается в этом году», – заявил представитель пресс-службы ВДНХ.

Экспозиционное пространство поделят на две части: «Современное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». В разделе «Современное искусство» будут представлены графические работы известных российских художников Валерия и Натальи Черкашиных, на которых изображена ВДНХ в разные годы. А на панно современного художника Алексея Беляева-Гинтовта ВДНХ изображено в образе Атлантиды.

Еще гости увидят произведения художников Антона Чумака и Егора Кошелева, фотографии Игоря Мухина и работы других авторов. Навигатором по разделу станет сборник детских стихотворений советской поэтессы Елизаветы Тараховской под названием «Посмотрим выставку». Экспозиция организована таким образом, что расположение работ перекликается с темами стихов.

Часть экспозиции под названием «Декоративно-прикладное искусство» посвящена советской эпохе. Здесь представят фарфоровые фигурки и декоративные тарелки, чашки и вазы, шкатулки и запонки с символикой ВДНХ. Кроме того, гости увидят фрагменты известных советских фильмов, которые снимали на территории ВДНХ, таких как «Свинарка и пастух», «Подкидыш», «Светлый путь».

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00. В честь празднования 80-летия ВДНХ вход на нее с 31 июля по 8 сентября 2019 года бесплатный. Далее посетить экспозицию бесплатно можно будет в будние дни с 11:00 до 15:00 и третье воскресенье каждого месяца.