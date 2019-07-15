РИАМО - 15 июл. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» успешно выступили в ивановском полумарафоне «Красная нить», Ирина Салова стала чемпионом на дистанции 10 километров, Дмитрий Салов стал призером полумарафона, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Полумарафон «Красная нить» является частью международного спортивного проекта Russia Running «Бегом по Золотому кольцу». В этом году в соревновании приняли участие около 2 тысяч спортсменов из 68 городов 33 российских регионов, а также легкоатлеты из Мексики, Германии, Азербайджана, Латвии, Беларуси и Украины. В рамках турнира были проведены забеги на 300 и 600 метров, 3, 10 и 21 километр.

«Наибольшее число участников собрала престижная 10-километровая дистанция, которую инженер-технолог центра по совершенствованию технологии производства Ирина Салова одолела за 38 минут 12 секунд. Ирина стала чемпионом соревнований и улучшила на 1 минуту 21 секунду свой собственный результат, который показала ранее на Переславском марафоне «Александровские версты», - говорится в сообщении.

Ее супруг Дмитрий Салов, старший мастер цеха КИПиА, стал призером ивановского полумарафона, завоевав серебро на дистанции 21 километр с финишным временем 1 час 12 минут 56 секунд.

«Химики – очень спортивные люди, это подтверждается их регулярным участием в корпоративных мероприятиях и соревнованиях районного и регионального уровней. Достижения, которые из года в год демонстрируют наши сотрудники, не могут не вдохновлять их коллег, и все больше сотрудников предприятия вовлекаются в движение за здоровый образ жизни, пробуя себя в различных видах спорта», - отметила заместитель генерального директора по персоналу Юлия Смирнова.

Она подчеркнула, что спорт объединяет, дисциплинирует и помогает добиваться успехов в общественной и производственной деятельности.