РИАМО - 15 июл. Переменная облачность и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Подмосковье и Москве в понедельник, вечером может пройти небольшой дождь, также возможны небольшие геомагнитные возмущения, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня днем ожидается переменная облачность, плюс 18-20 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, температура – плюс 14-16 градусов», - говорится в сообщении.

Возможны небольшие геомагнитные возмущения.