В июле погода в Московском регионе наперекор всем прогнозам оказалась вовсе не летней: дожди и холод изрядно омрачили настроение жителям. Похоже, это станет трендом всего оставшегося лета. Если верить прогнозам, в ближайший месяц ожидается всего один ясный день, дожди и грозы, а жара, которая побаловала в июне, уже под вопросом. Удастся ли жителям Москвы и Подмосковья этим летом еще поймать тепло, корреспондент РИАМО спросил у метеорологов.

Прохладный июль

По данным синоптиков, в ближайшие пять-шесть суток в центре европейской части России, включая Москву и Московскую область, погода останется по-прежнему прохладной для июля.

Дневные температуры будут в пределах плюс 21-23 градусов, иногда – от плюс 20 до плюс 25 градусов. Будет облачно, с редкими прояснениями и кратковременными дождями – в основном, во второй половине дня. А вот сильных порывов ветра не ожидается.

«Интенсивность дождей будет небольшой, и идти они будут не везде и не каждый день. К 20 июля количество осадков может увеличиться на несколько миллиметров», – отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В целом, погода будет малоизменчивой и похожей на ту, что мы видели в выходные. Серьезных изменений не стоит ожидать до конца второй декады июля.

Впрочем, по словам синоптика, ничего особенного в нынешней погоде нет: такие периоды бывают – как аномально жаркие, так и аномально холодные. К примеру, в прошлом году прохладным был июнь, а в этом году он был очень жарким. Причина прохлады, установившейся в Москве и Подмосковье – закономерное движение воздушных масс.

«Сейчас у нас холодно, а в Западной Сибири и на Урале стоит анормальная жара – под плюс 35 градусов. Туда поднялся воздух с юга, а в центральную Россию он, напротив, спустился с севера. Так смешиваются теплые и холодные воздушные массы и выравнивается температура на планете», – объясняет Синенков.

По его словам, есть такое понятие, как естественный синоптический период, который длится 5-7 дней. Это время затока холодного воздуха, полярно-арктического вторжения. При этом естественный синоптический период может повторятся несколько раз подряд, то есть похолодание длится три-четыре недели.

По прогнозу Синенкова, в конце июля в Москве и Подмосковье все же должно потеплеть до плюс 25-28 градусов. Но эти данные весьма предварительны.

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Почти месяц дождей и гроз

В свою очередь, портал «Гисметео» прогнозирует, что погода в Московском регионе вряд ли обрадует в ближайшие 30 дней.

Существенного роста температурного фона не ожидается, ясным будет всего один день – 27 июля, а 22 дня ожидаются с осадками. При этом 17, 18 и 21 июля синоптики прогнозируют грозы.

Самой холодной будет ночь на 2 августа, когда столбики термометров в столичном регионе покажут около 11 градусов. Самая низкая дневная температура – плюс 17 градусов – ожидается 31 июля.

Самые теплые ночи предстоящего месяца – плюс 17 градусов – ожидаются с 23 на 24 июля и с 4 на 5 августа, а самая высокая дневная температура – 24 градуса выше нуля – 28 июля.

Тем не менее, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков пояснил РИАМО, что эта картина – лишь один из наиболее вероятных сценариев погоды на данный момент.

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Жаркого августа не будет?

По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко, в августе температурные показатели в Московском регионе будут приближены к нормам.

В частности, для Москвы среднемесячная температура августа составит 16,5 градуса выше нуля. Днем воздух будет прогреваться до плюс 20-23 градусов, ночью – до 10-13 градусов выше нуля.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что август в столичном регионе ожидается жарким, а осадков в этом месяце будет больше, чем в прошлом году. Начало осени в центральной России, по данным синоптиков, также ожидалось погожим и без холодов в сентябре. Однако из-за анормально холодного июля эти прогнозы, вероятнее всего, будут пересмотрены.

«Для расчета прогноза на месяц берутся данные за предыдущие три месяца, обрабатывается статистика, получаются характеристики всех основных метеоэлементов – от температуры до скорости и направления ветра», – объясняет Александр Синенков.

На основании этих данных ищется год-аналог – тот год за последние 100 лет, характеристики которого максимально похожи на нынешние. Так формируется прогноз с вероятностью около 70%. Для того, чтобы прогнозировать погоду на август и сентябрь, будет учтен и нынешний холодный июль.