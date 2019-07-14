РИАМО - 14 июл. В Наро-Фоминске на территории завода загорелся ангар, пожарные локализовали возгорание на площади 950 квадратных метров, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 21:04 была локализация пожара на площади 950 квадратных метров. Возгорание произошло в ангаре на территории завода», - сказал собеседник агентства.

Пожарные продолжают работать на месте ЧП, информации о пострадавших не поступало.