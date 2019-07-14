РИАМО - 14 июл. Организована доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinsson в Московской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня вертолет Robinsson совершил жесткую посадку в поле, расположенном вблизи деревни Барское-Мелечкино городского округа Солнечногорск Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир», — говорится в сообщении.

Разрушений и пострадавших на земле нет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.