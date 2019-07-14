РИАМО - 14 июл. В Подмосковье вертолет совершил жесткую посадку, ЧП случилось в городском округе Солнечногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

14 июля в 20:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о жесткой посадки вертолета по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Барское, в поле.

«Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 18 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, шесть человек», — говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области сообщил РИАМО, что в происшествии погиб пилот и пассажир вертолета.