РИАМО - 14 июл. Более 25 участников несогласованной акции задержали в Москве при попытке разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали», — говорится в сообщении.

Участников акции задержали за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Среди задержанных были организаторы. Всех доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.

В воскресенье днем в акции приняли участие около тысячи человек. Они требовали зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым оказали в регистрации из-за большого процента недействительных подписей.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. До участия в них не допустили нескольких кандидатов, в том числе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и самовыдвиженца при поддержке «Единой России» Рената Лайшева.