РИАМО - 14 июл. Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что депутаты контролируют ситуацию с увезенной из Москвы в Чечню для замужества девушкой, пишет в воскресенье РИА Новости.

«Этот вопрос на контроле и у меня, и у моих коллег-депутатов из Чечни», - сказала Пушкина.

Она добавила, что в республике по распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова действует специальный совет для работы с «такими же деликатными вопросами и одновременно драматичными ситуациями». Этот совет возглавляет муфтий.

Ранее СМИ сообщали, что 20-летнюю девушку увезли насильно ее собственные родители. До этого она сбежала в кризисный центр, так как не хотела лететь в Чечню и выходить замуж, но ее нашли.